Basket: a Bologna derby della via Emilia

Preziosa vittoria di Bologna, in chiave final eight di Coppa Italia, contro Reggio Emilia, la sera di Natale: 81-69 il finale ma a due minuti dalla sirena il punteggio era 67-67 dopo una gara a fasi alterne, sempre però condotta dalla Virtus. Poi il 12-0 di Bologna: 8 punti consecutivi di Punter, e poi Turner e M'Baye che hanno fissato il divario finale. Bologna, senza Aradori e Martin, ha chiesto gli straordinari ai suoi esterni, e dopo un primo quarto che pareva indirizzare la gara verso una facile vittoria (28-15 al 10') nel secondo Reggio ha rimontato andando all'intervallo con il minimo scarto (41-40). Poi Bologna è andata avanti anche se con margini minimi (57-52 al 30') giocandosi tutto nel finale. Nella Virtus 21 per Punter, 19 per Taylor e 13 Kravic, mentre Reggio ha opposto i 18 di Allen e i 14 di Rivers.