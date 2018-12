Basket: Nba, Denver sbanca Toronto

LeBron James deve arrendersi ai Wizards. Nella notte italiana della Nba i Los Lakers perdono quasi a sorpesa 110-128 grazie ad un grande match di Washington.

Denver invece si aggiudica il big match contro Toronto con il punteggio di 86-95, spettacolare anche la sfida tra Sacramento e Dallas (120-113). Philadelphia non ha problemi con i Cavs (128-105), mentre New Orleans incappa nel ko contro Miami (102-96). Infine Indiana supera New York 99-110, Brooklyn asfalta Atlanta 127-144.