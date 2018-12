Nba, Toronto umilia Clippers e vola in classifica

I Raptors non sono per caso in testa alla classifica della Eastern Conference in Nba. La formazione canadese lo ha dimostrato anche nel turno di questa notte, con una gara magnifica che ha messo alle corde i Clippers di Danilo Gallinari, battuti per 123-99. Era la partita più attesa di questo turno in Nba (dove tuttavia si giocavano solo tre gare), una specie di banco di prova per i californiani, per saggiare le loro velleità di classifica al cospetto di quella che finora è stata la prima della classe. I risultati danno ragione ai Raptors che quindi consolidano il loro primato, mentre i Clippers portano a casa la peggiore sconfitta stagionale. Per Gallinari non una gran serata, solo 11 punti. E' andata bene invece all'altro italiano, Marco Belinelli, il San Antonio Spurs ha battuto i Suns 111-86, gara non difficile, ma è la terza vittoria consecutiva e il team comincia a dare segnali di vera ripresa dopo un periodo negativo. Nella terza sfida della notte, Houston ha vinto su Portland per 111-104.