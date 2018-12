Nba, Lakers e Lebron sugli scudi

Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha brillato la stella di Lebron (show e 29 punti), oscurata quella di Doncic che si ferma a soli 6 punti, mai aveva segnato così poco. Serata da dimenticare per gli Spurs di Marco Belinelli, caduti in casa con un pesante 136-105 da parte dei Rockets. Solo 10 punti per il campione italiano. Partita thriller fra Memphis e Brooklyn, alla fine vincono i Grizzlies 131-125 dopo due tempi supplementari.

Ko casalingo per Portland, battuto 113-112 da Denver. Tutto facile invece per Detroit che batte 107-88 Chicago, e per Oklahoma che supera agevolmente 124-109 gli Hawks. Nelle altre gare, ennesima sconfitta dei Cavs a opera di Boston per 128-95 e quella dell'altro fanalino di coda, i Suns, caduti in casa contro Orlando Magic per 99-85. In classifica, a est domina Toronto, a ovest i Clippers di Danilo Gallinari.