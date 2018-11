Nba, Toronto espugna Memphis e vola in classifica

I Raptors di Toronto sempre più in vetta alla classifica della Eastern Conference in Nba. Nella notte partita convincente e vincente in casa dei Memphis Grizzlies per 122-114, e sesta vittoria consecutiva in stagione.

Tonfo inatteso e anche con numeri importanti per i Los Angeles Lakers di Lebron James, sconfitti dai Denver Nuggets per 117-85, in una serata non eccezionale del suo fuoriclasse che si ferma a soli 14 punti. Nelle altre gare della notte, successo scontato degli Indiana Pacers in casa degli ultimi in classifica, i Phoenix Suns, per 109-104. Vittoria esterna anche per Atlanta in casa di Miami 115-113, mentre New York si è arresa a Detroit 115-108. In classifica generale, a est dominio Raptors seguiti dai Bucks; a ovest, avanti sempre i Clippers di Gallinari, poi Golden State.