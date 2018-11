Nba, i Clippers di Gallinari al comando

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari al comando della Western Conference: questa la novità che la notte Nba, alla ripresa dopo la festa del ringraziamento, porta a un torneo mai così incerto come quest'anno. I californiani hanno battuto all'overtime i Memphis Grizzlies 117-112 e si sono portati in testa alla classifica. Per il campione azzurro 20 punti e 9 rimbalzi in una stagione che si fa per lui sempre più esaltante. Bene anche l'altro azzurro Marco Belinelli che con i San Antonio Spurs è andato a vincere a sorpresa in casa dei più quotati Pacers per 111-100. Dopo un filotto negativo, tornano al successo i Golden State Warriors a spese di Portland che incassa un pesante 125-97, che fa il paio con quello subito nell'ultimo turno a opera dei Bucks. I Warriors trascinati da Durant e Thompson con 32 e 31 punti provano così a uscire da questa fase difficile della stagione.