Nba, Lebron batte i suoi ex. Ancora ko Warriors

Notte ricca di emozioni in Nba. Torna a casa da protagonista Lebron James, che con i Lakers va a vincere a Cleveland contro i Cavs che sono l'ombra della squadra che fu. Il fuoriclasse ha segnato 32 punti, trascinando i suoi al successo per 109-105. Cleveland sta andando malissimo, è ultima in classifica e ha perso 14 partite sulle 16 finora giocate. Lebron è stato accolto con calore dal suo ex pubblico e dopo il primo timeout sul maxischermo è apparso perfino un videotributo al campione.

Ancora ko i Warriors, alla terza sconfitta di fila. I campioni oltre alla testa della classifica stanno perdendo sempre più lucidità in campo, e Oklahoma li ha battuti con un netto 123-95, spinto da un grande Westbrook in tripla doppia (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist).