Nba, volano i Clippers di Gallinari

Non è stato sufficiente agli Hornets uno straordinario Kemba Walker autore di 60 punti per avere ragione dei Philadelphia nella gara più accesa della notte Nba. I 76ers hanno prevalso ai supplementari con il punteggio di 122-119, con i 33 punti di Joel Embid. Grande serata anche per Danilo Gallinari che con uno score personale di 28 punti ha trascinato i Clippers al successo contro Brooklyn, per 127-119.

Nella serata delle grandi marcature, gloria anche per Anthony Dais, per lui 40 punti nel successo dei Pelicans contro i Nuggets per 125-115. La nottata del grande basket americano non è stata felice invece per i Golden State Warriors, ancora battuti, stavolta dai Mavericks per 112-109, nonostante la buona prestazione di Kevin Durant autore di 32 punti. Male ancora i Lakers di Lebron James (23 punti), che infilano la 7/a sconfitta stagionale, a opera degli Orlando Magic per 130-117, con Nikola Vucevic in grande spolvero, autore di 36 punti.