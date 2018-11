Nba, Lebron stellare, è 5/o marcatore di sempre

Notte da ricordare in Nba, per il record stratosferico di Lebron James che in una serata magica, in cui tutto gli è riuscito alla perfezione, ha superato nientemeno che Wilt Chamberlain per punti realizzati, diventando il quinto miglior marcatore di sempre nel grande basket americano. Lebron ha firmato ben 44 punti (più 10 rimbalzi e 9 assist) nella sfida che i suoi Los Angeles Lakers hanno vinto con Portland per 126-117, ma soprattutto ha messo a segno il suo punto numero 31.425 in carriera, superando la leggenda Chamberlain fermo a 31.419. Davanti a James, nell'Olimpo dei migliori realizzatori di sempre, sono rimasti Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643) e Michael Jordan (32.292). Nelle altre partite della notte, da segnalare il doppio ko in vetta alla Eastern Conference, la capolista Toronto ha infatti perso in casa per 106-104 con Detroit, mentre i Bucks, secondo in classifica, anche loro in casa si sono arresi 116-113 ai Grizzlies. Pesante e inattesa sconfitta (la quarta nelle ultime 5 gare) dei San Antonio Spurs di Marco Belinelli, che hanno ceduto 116-96 in casa dei Phoenix Suns ultimi in classifica.