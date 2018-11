Eurobasket: Milano-Anadolu Efes 81-80

C'è tutto Mike James, nel bene e nel male, nell'incredibile vittoria dell'Ax Milano sull'Anadolu Efes (81-80). Per 39'50" il playmaker statunitense contende la palma di peggiore in campo (3/19 dal campo), ma negli ultimi istanti toglie le castagne dal fuoco all'Olimpia, come la settimana scorsa contro il Khimki: è farina del suo sacco la tripla che, ad appena 1" dalla sirena, sigilla il controsorpasso di Milano e fa esplodere i 10 mila del Forum. Una Olimpia che fa di tutto per complicarsi la vita: per 30' ha il pieno controllo della partita (68-54), resta avanti per 38', ma dilapida il vantaggio con scelte scellerate in attacco. All'Efes, condotta da uno straripante Moerman (23 punti), viene però il braccino con Micic (15), che fa 0/2 dalla lunetta a 16" dalla fine, con i tiri liberi che avrebbero ipotecato la vittoria dei turchi. E per James diventa naturale ergersi ad eroe di serata.