Nba, prima vittoria per i Lakers di Lebron

Sconfitta inattesa in casa per San Antonio nel turno di questa notte in Nba: la formazione di Marco Belinelli infatti è uscita sconfitta 116-96 dalla sfida con i Pacers. Buona la prova dell'azzurro, per lui 16 punti, male la difesa degli Spurs trafitta con facilità dai Pacers. Nelle altre gare, finalmente prima vittoria per i Lakers di Lebron James che dopo 3 ko di fila, si sono sbloccati e hanno vinto a Phoenix 131-113.

Successo esterno per Utah in casa dei Rockets per 100-89 e crisi aperta per Houston al terzo ko in 4 gare, coach D'Antoni avrà molto da lavorare, con il timore oltretutto di uno stop per James Harden (29 punti) che ha lasciato il campo anzitempo per un problema muscolare.

Partita spettacolo e vittoria a mani basse per i Warriors, che hanno asfaltato i Wizards per 144-122, con Steph Curry in serata di grazia, per lui 51 punti, accompagnato dai 30 di Kevin Durant. Infine vittoria scontata dei Toronto Raptors su Minnesota per 112-105, in evidenza Kawhi Leonard con 35 punti.