Nba, Raptors partono bene, Cavs primo ko

Nba in campo e subito grande sfida fra Raptors e Cavaliers, protagoniste dei playoffs della stagione passata. Successo dei canadesi 116-104. Miglior marcatore dei Raptors Kyle Lowri, 27 punti. Sconfitta pesante e inattesa dei Rockets, travolti in casa dai Pelicans per 131-112. Padroni di casa mai in partita, schiantati da un Anthony Davis già in grande condizione, per lui 32 punti 16 rimbalzi e 8 assist. Gli Spurs di Marco Belinelli hanno sconfitto 112-108 i Timberwolves con ben 28 punti si DeRozan, l'azzurro ne ha segnati 10. Male invece i Clippers dove gioca l'altro campione azzurro Danilo Gallinari, usciti sconfitti nella partita che, in casa, li opponeva ai Nuggets, per 107-98. Buono comunque il personale di Gallinari andato a segno con 16 punti.

Nelle altre partite della notte New York ha battuto Atlanta per 126-107, Detroit ha vinto su Brooklyn per 103-100. Successo anche per i Pacers sui Grizzlies 111-83. Ko in casa gli Hornets, superati per 113-112 dai Bucks.