Basket: Serie A al via il 7 ottobre

(ANSA) - BOLOGNA, 1 AGO - La Lega Basket Serie A ha diramato i calendari della prossima stagione. Confermata la data di inizio regular season, fissata per domenica 7 ottobre, che terminerà domenica 12 maggio. Il girone di andata si chiuderà invece il 13 gennaio e al giro di boa le prime otto classificate accederanno alle Final Eight di Coppa Italia in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Chiusa la fase regolare, sarà poi tempo di playoff, in programma da sabato 18 maggio al 22 giugno o dal 22 maggio al 26 giugno: dipenderà dall'eventuale qualificazione di Milano alla Final Four di Eurolega, che farebbe slittare di una settima il via alla corsa scudetto.