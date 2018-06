Basket: Italia ko con la Croazia

Arriva al PalaTrieste la prima sconfitta dell'Italia del basket nel girone D delle qualificazioni al mondiale di Cina 2019. Vince 78-72 (21-24, 20-15, 24-13, 23-20) la Croazia trascinata dai 26 punti di Bojan Bogdanovic, ma gli azzurri non hanno mai mollato. Aradori è stato il migliore con 15 punti. Doppia cifra per Awudu Abass e Christian Burns (entrambi 14 punti). "Normalmente chi vince ha giocato meglio. La Croazia nel secondo tempo ha giocato bene - le parole del ct azzurro, Sacchetti -. Noi non abbiamo giocatori per giocare sotto e dobbiamo correre. Dovevamo adattarci prima e giocare pallacanestro più fisica. Bravi i ragazzi fino alla fine, potevamo fare meno errori al tiro negli ultimi minuti".

Domani gli Azzurri si trasferiranno a Groningen, nei Paesi Bassi e domenica affronteranno l'Olanda.