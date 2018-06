Basket: Italia pronta a Europei Maxi

Sono 12 le rappresentative italiane pronte a partecipare alla decima edizione degli Europei di MaxiBasket, in scena a Maribor, in Slovenia, dal 22 giugno al primo luglio.

In tutto sono 138 i team 'Over' iscritti, suddivisi per categorie di 5 anni, dai 37 ai 75. Dagli Over 40 agli Over 70, la spedizione azzurra comprende 2 squadre femminili e 10 maschili, inclusa quella Over 60, allenata da Paolo Casalini, fra le favorite per l'oro continentale dopo l'argento conquistato all'ultimo Mondiale, in finale contro gli Stati Uniti. "Nella pallacanestro ci sono solo due risultati, perdere o vincere. A nessuno piace perdere, quindi noi a Maribor puntiamo alla medaglia d'oro", ha messo in chiaro Casalini, fratello di Franco, lo storico ex coach dell'Olimpia Milano, che potrà contare su giocatori con un passato in Serie A, come Pino Maccheroni, Alex Marchetti, Gigio Mentasti e Giuseppe Ponzoni.