Basket tre per tre: Italia donne campione del mondo

La nazionale italiana femminile di basket tre per tre, nuova disciplina olimpica, ha vinto a Manila il campionato del mondo. Le azzurre hanno battuto in finale le campionesse uscenti della Russia. L'Italia si è imposta 16-12 sulle russe. In semifinale la nazionale allenata da Angela Adamoli aveva superato la Cina per 15-13.

"E' una vittoria straordinaria, ottenuta battendo squadre fenomenali nel basket femminile 3x3 come Cina, Stati Uniti e Russia. Inutile nascondersi, adesso dobbiamo puntare anche all'oro olimpico". Gianni Petrucci, presidente della Federazione italiana pallacanestro esulta al telefono con l'Ansa per il titolo iridato conquistato dalle azzurre. "Le ragazze con il ct Angela Adamoli ci hanno creduto dall'inizio - conclude Petrucci -, bravi anche i vicepresidenti La Guardia e Invernizzi che hanno seguito il progetto".