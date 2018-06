Basket: finali Nba, 43 punti di Durant, Golden State sul 3-0

Kevin Durant ha messo a segno 43 punti ed i Golden State Warriors si sono portati sul 3-0 nella serie della finale Nba contro i Cleveland Cavaliers, battuti 110-102. Ora i Warriors hanno quattro match-point per confermarsi campioni ed aggiudicarsi il terzo titolo in quattro anni. La sorte di Cleveland appare segnata: nessuna squadra è mai riuscita a recuperare uno svantaggio di 3-0 nei playoff Nba.

E già venerdì sera gara-4 potrebbe essere decisiva per stappare lo champagne nella Napa Valley. A Cleveland non sono bastati i 33 punti di LeBron James ed i 20 di Kevin Love per evitare di cadere in un baratro dal quale nessuna squadra è mai riemersa.