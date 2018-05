Basket: infortunio per Gentile, due mesi di stop

Due mesi di stop per Alessandro Gentile, guardia della Virtus Bologna e della nazionale italiana di basket. Durante gli allenamenti post season, il giocatore ha subito un trauma distorsivo al primo dito della mano destra, con conseguente instabilità a livello dell'articolazione metacarpo-falangea già operata per la ricostruzione del legamento collaterale ulnare del primo dito. Per questo motivo, secondo quanto appreso, la prossima settimana sarà sottoposto a intervento chirurgico. L'operazione, presso la Clinica Fornaca di Torino, sarà eseguita dal dottor Giorgio Pivato. Il recupero della piena attività, compatibilmente con il decorso clinico, sarà di sessanta giorni dopo l'intervento.