Nba, LeBron porta Cleveland in finale

LeBron James trascina Cleveland alle Finals della Nba: con 35 punti del loro n.23, i Cavaliers vincono gara-7 della Eastern Conference in casa dei Boston Celtics per 87-79.

Per James, autore anche di 15 rimbalzi e nove assist, si tratta delle ottavi finali consecutive conquistate. Ai padroni di casa non sono bastati i 24 punti di Jayson Tatum e i 17 di Al Horford.