Semifinali Nba, Cleveland batte ancora Toronto

Le semifinali di Conference sono cominciate malissimo per i Toronto Raptors, dominatori della regular season in Nba. I canadesi nella seconda partita della serie delel semifinali, giocata questa notte, sono stati ancora battuti in casa dai Cavaliers con il punteggio di 128-110. Ora Cleveland conduce inaspettatamente la serie per 2-0, decisivo per l'ennesima volta Lebron James, il fuoriclasse dei Cavs ha segnato 43 punti e nel suo score personale ci sono anche 14 assist e 8 rimbalzi. I Raptors si sono opposti come hanno potuto con i 24 punti di DeRozan e il 21 di Kyle, ma alla fine sono stati battuti. E ora la risalita non sarà facile.

Serata negativa anche per i Philadelphia di Marco Belinelli, al secondo ko esterno con Boston che ora conduce 2-0 la serie delle semifinali. La partita si è conclusa con il punteggio di 108-103 dopo una strepitosa rimonta dei Celtics che nel secondo quarto erano addirittura sotto di 22 punti. Il campione azzurro è andato a segno con 11 punti in appena 20 minuti di gioco.