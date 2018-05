Nba: Utah vince a Houston, serie sull'1-1

Sorpresa in gara 2 delle semifinali della Western Conference dei playoff Nba. Gli Utah Jazz vincono 116-108 in casa degli Houston Rockets e portano così la serie sull'1-1. Miglior realizzatore dell'incontro è stato James Harden i cui 32 punti però, insieme agli 11 assist e ai 6 rimbalzi, non sono bastati ai Rockets per evitare lo stop. Per gli ospiti in evidenza Joe English, autore di 27 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. La serie si sposta ora a Salt Lake City, casa dei Jazz, per gara 3 e gara 4. Questa notte tornano in campo per gara 2 le semifinaliste della Eastern Conference con Cleveland e Boston in vantaggio rispettivamente su Toronto e Philadelphia.