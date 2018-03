Nba: per James 867 match in doppia cifra

Un record che pochi, 17 anni fa, pensavano potesse essere battuto. Poi è arrivato lui, LeBron James, e la striscia di 866 partite consecutive giocate in Nba segnando almeno 10 punti, che apparteneva al mito Michael Jordan, si è allungata a 867, e difficilmente si concluderà qui. "E' un momento speciale per me, la mia famiglia, i miei figli e tutti quei ragazzi che mi vedono come una fonte d'ispirazione", ha commentato il 33enne James, dopo la partita della notte scorsa, che lo ha visto condurre i Cleveland Cavaliers alla vittoria 107-102 sui New Orleans Pelicans. Il bottino del fuoriclasse di Akron è stato di 27 punti, ma il record James l'ha battuto già nel primo quarto, chiudendo idealmente un percorso cominciato il 6 gennaio 2007. Tutti i v20 mila della Quicken Loans arena si sono alzati in piedi ad applaudirlo. Michael Jordan, considerato il più grande di sempre nell'Nba, aveva cominciato la propria impresa nel marzo 1986 e si era fermato a quota 866, nel dicembre 2001.