Nba, Houston allunga il passo, ko Cavs e Warriors

Otto partite nel turno Nba di questa notte segnato dal decimo successo consecutivo degli Houston Rockets, usciti vittoriosi per 118-86 dalla sfida con i Chicago Bulls e sempre più al comando della classifica della Western Conference. Successo anche per la capolista della Eastern Conference, i Toronto Raptors che hanno avuto la meglio sui Denver Nuggets per 114-110. Ancora una sconfitta invece per i Cleveland Cavaliers, stavolta a opera di Miami Heat per 98-79.

battuta d'arresto anche per i campioni in carica dei Golden State Warriors, che si sono arresi agli Indiana Pacers 92-81.

Vittoria importante in chiave playoff per i Los Angeles Clippers contro i Milwaukee Bucks per 105-98.