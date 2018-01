Nba: Atlanta vince, Clippers battuti in casa

Nel campionato di basket Nba vittoria per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che battono 104-90 gli Utah Jazz. L'azzurro ha realizzato 11 punti, il migliore è stato il suo compagno di squadra Dennis Schroder con 20. Sconfitta interna dei Los Angeles Clippers - ancora senza Danilo Gallinari - che si sono fatti sorprendere per 126-118 dai Minnesota Timberwolves.

Ai Clippers non sono bastati i 32 punti di Blake Griffin, per gli ospiti in evidenza Andrew Wiggins (40 punti) e Jeff Teague (30). C'è voluto un tempo supplementare ai New Orleans Pelicans per avere la meglio dei Chicago Bulls: 132-128 il punteggio finale con un super DeMarcus Cousins, autore di 44 punti. Per i Pelicans grande prestazione anche di Anthony Davis con 34.

Gli Houston Rockets piegano 99-90 i Miami Heat, i Charlotte Hornets superano 112-107 i Sacramento Kings, facile successo (98-75) dei Dallas Mavericks sui Washington Wizards. Successi di misura per Memphis Grizzlies (105-101 sui Philadelphia 76ers) e Denver Nuggets (104-101 sui Portland Trail Blazers). (ANSA).