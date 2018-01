Nba: Boston nuovo ko in casa, bene Lakers

Nel campionato Nba di basket terza sconfitta consecutiva casalinga per i Boston Celtics: nonostante i 40 punti di Kylie Irving, la squadra capolista della Eastern Conference si è fatta sorprendere 103-95 dagli Orlando Magic.

Miglior realizzatore degli ospiti il play Elfrid Payton, autore di 22 punti. Nelle altre tre partite disputate la scorsa notte, spicca il facile successo casalingo (127-107) dei Los Angeles Lakers sui New York Knicks. Per i padroni di casa in evidenza Jordan Clarkson e Julius Randle, che hanno segnato rispettivamente 29 e 27 punti. I Brooklyn Nets passano 101-100 in casa dei Detroit Pistons) con un canestro allo scadere di Spencer Dinwiddie. Gli Indiana Pacers si impongono in trasferta 94-86 sui San Antonio Spurs grazie anche ai 19 punti di Victor Oladipo.