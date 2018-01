Nba, Clippers mandano ko Golden State

Undici partite nella notte Nba. Tornano a sorridere gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, vittoriosi in trasferta dopo ben dieci sconfitte di fila. Per l'azzurro pochi minuti in campo e dieci punti all'attivo nella partita vinta dalla sua formazione sui Denver Nuggets con il punteggio di 110-97. Dopo una striscia di cinque partite vittoriose, cadono i Golden State Warriors, messi sotto in modo nettissimo dai Los Angeles Clippers con il punteggio di 125-106, trascinati da Lou Williams che ha segnato 50 punti. I campioni in carica sono stati sempre in difficoltà ed hanno anche pagato l'assenza di Steph Curry, per problemi a una caviglia. Continua l'exploit positivo in questa fase della stagione anche la formazione dei Miami Heat, per loro sesto successo in sequenza, stavolta ai danni degli Indiana Pacers, battuti 107-104. Bella vittoria ai supplementari anche per i Chicago Bulls in casa dei New York Knicks per 114-106. Da segnalare infine il ko casalingo degli Hornets con i Mavericks per 115-111.