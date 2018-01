Nba, 52 punti per favoloso DeRozan, Toronto vola

Notte da incorniciare per DeMar DeRozan, il giocatore dei Toronto Raptors che nella notte Nba del primo dell'anno ha trascinato i suoi alla vittoria su Milwaukee mettendo a segno 52 punti, suo record personale e la migliore marcatura di sempre nella sua formazione. La partita è finita ai supplementari con il punteggio di 131-127 per i padroni di casa canadesi, ma lo spettacolo di DeRozan è stato assoluto, e consente a Toronto di restare al secondo posto nella classifica della Eastern Conference alle spalle dei Boston Celtics. Nella notte si sono giocate altre tre partite: i Minnesota Timberwolves hanno battuto nettamente i Los Angeles Lakers per 11-96 e conservano un buon quarto posto nella classifica della Western Conference. Vittoria esterna ai supplementari per Portland che hanno superato 124-120 i Chicago Bulls ancora ko; infine, successo casalingo dei Brooklyn Nets sugli Orlando Magic 98-95.