Nba: bene Clippers, Detroit e Miami

Va ai Los Angeles Clippers, ancora senza Danilo Gallinari fermo per un problema all'anca, il derby californiano contro i Sacramento Kings, una delle otto partite disputate nella notte nel campionato Nba. Nei Clippers - che si sono imposti 122-95 - in evidenza Montrezl Harrell, autore di 22 punti. I Chicago Bulls passano 115-106 in casa dei Milwaukee Bucks, ai quali non bastano i 28 punti di Giannis Antetokounmpo.

Facile successo (107-83) per i Detroit Pistons sugli Indiana Pacers, con lo stesso punteggio i Denver Nuggets regolano gli Utah Jazz. I Dallas Mavericks battono 98-93 i Toronto Raptors, i Miami Heat si aggiudicano per 107-89 il derby della Florida con gli Orlando Magic. Vittoria di misura (99-97) per i Phoenix Suns sui Memphis Grizzlies, mentre i San Antonio Spurs hanno la meglio per 109-97 dei Brooklyn Nets. I Boston Celtics sono in testa alla Eastern Conference mentre la Western è guidata dai campioni in carica dei Golden State Warriors.