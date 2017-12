Nba: cadono Boston e Houston, Golden State batte Cavs

Golden State batte Cleveland, che non è riuscita a prendersi la rivincita della sfida dello scorso anno per l'Anello. Nel Christmas Day 2017, i Warriors battono i Cavaliers 99-92, grazie a una grande difesa e ai punti di Draymond Green e all'eterno Kevin Durant. A Clevelend non sono bastati LeBron e un super Kevin Love, con i suoi 31 punti e 15 rimbalzi. Le cinque partite di Natale dell'Nba come al solito ha regalato spettacolo e sorprese, con le sconfitte delle due squadre protagoniste della prima parte di stagione, sia a Est che a Ovest. I Boston Celtics sono usciti sconfitti dalla sfida contro i Washington Wizards (111-103). Perde anche Houston (ancora priva di Chris Paul) sconfitta in casa dai Thunder che ha portato a cinque la striscia di successi consecutivi. Con queste due sconfitte, sia Boston che Houston hanno perso la prima posizione nelle rispettive classifiche, in favore dei Toronto Raptors e dei Golden State Warriors.