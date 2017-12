Nba: 33 per Durant, G.State vince ancora

(ANSA) - OAKLAND, 23 DIC - 33 punti, sette rimbalzi ed altrettanti assist. E' il pesante contributo di Kevin Durant al successo dei Golden State Warriors ai danni dei Los Angeles Lakers (113-106), per raggiungere l'11/a vittoria consecutiva.

Il debuttante Jordan Bell ha registrato la sua prima doppia-doppia in carriera, con i migliori numeri della stagione: 20 punti e 10 rimbalzi.

Russell Westbrook ha colpito da tre ad appena 1,7 secondi dalla sirena finale, raggiungendo i 30 punti (oltre a 15 assist) ed Oklahoma City ha superato Atlanta 120-117. Bene anche Carmelo Anthony con 24 punti (e sette su 12 da tre) e Paul George con 17. I Thunder hanno vinto cinque delle ultime sei partite.

Atlanta ultima nella divisione sud-est.

In Los Angeles Clippers-Houston Rockets (128-118) sugli scudi Austin Rivers con 36 punti e sei centri da tre. A Houston non sono bastati i 51 di James Harden, che è così diventato il secondo giocatore nella storia dell'Nba - dopo Kobe Briant - a realizzare oltre 50 punti in due partite consecutive.