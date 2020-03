Atletica: stop attività prolungato fino al 31 maggio

Il Consiglio della Fidal, riunito oggi in videoconferenza, ha affrontato la difficile situazione venutasi a creare con l'insorgere ed il diffondersi nel Paese dell'epidemia da Covid-19. "È probabilmente la riunione di Consiglio più importante della mia vita - le parole d'esordio del presidente della federazione di atletica, Alfio Giomi - perché la complessità del momento è sotto gli occhi di tutti. Ma ribadisco quel che ho detto già qualche giorno fa: noi ce la faremo. Abbiamo il dovere di immaginare il nostro movimento alla ripresa dell'attività, e di fare il massimo per consentire alle società sportive di tornare al proprio lavoro, quando sarà possibile, nelle migliori condizioni".

Dopo aver ascoltato la relazione del Direttore tecnico Antonio La Torre, e in considerazione delle perduranti difficoltà, il Consiglio ha deliberato la sospensione fino al 31 maggio (salvo diversa indicazione da parte del Governo) dell'attività agonistica su tutto il territorio nazionale.