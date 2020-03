Coronavirus:Shiffrin,vicina a Italia,sta facendo gran lavoro

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Anche la fuoriclasse dello sci Mikaela Shiffrin esprime la propria vicinanza dedicando loro una canzone, a quanti in Italia stanno lavorando per combattere l'emergenza del Coronavirus. Lo ha fatto con un lungo post e un video su Instagram e Twitter in cui si rivolge a dottori, personale sanitario, operatori del pubblico e del privato, lavoratori delle aziende alimentari che garantiscono a tutti l'accesso al cibo.

La Shiffrin spiega di aver preso ispirazione dai lavoratori "della sua famiglia Barilla" (suo sponsor n.d.r.), ma che il suo affetto va "a tutti coloro che mettono l'interesse della collettività davanti al proprio". "Questi sono momenti incredibilmente difficili e spaventosi - dice la sciatrice americana mentre si accompagna con la chitarra - , in tutto il mondo ma in particolare in Italia. State facendo un gran lavoro, ma posso immaginare quanto sarete preoccupati ogni giorno.

Voglio che sappiate che ciò che state facendo è molto importante. Le persone hanno anche bisogno di cibo, e voi siete le persone che possono fare tutto ciò. Voi siete gli eroi che lo rendono possibile, e vi voglio ringraziare per questo". (ANSA).