Tennis:'uniti ce la faremo',da Fit 3 mln a circoli e giovani

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Tre milioni da destinare ai circoli e all'attività giovanile per dare uno slancio a tutto il movimento quando l'emergenza coronavirus sarà passata. Con una lettera aperta, il presidente della federtennis, Angelo Binaghi, ha annunciato lo stanziamento della cifra decretato dal consiglio federale. Un "peso", scrive il n.1 della Fit, "reso sopportabile dall'uso del patrimonio che la federazione ha saputo accumulare nel corso degli ultimi anni". "Il caos nel quale la pandemia ha gettato l'intero mondo del tennis - spiega Binaghi - sconvolgendone i calendari internazionali, avrà purtroppo pesanti conseguenze pure sulle risorse necessarie alla FIT per svolgere le proprie attività istituzionali. L'importante è non perdere la grinta e la capacità di lottare fino all'ultimo punto che debbono contraddistinguere ogni giocatore di Tennis. Questa partita la vinceremo assieme". (ANSA).