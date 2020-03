Coronavirus: Fpi lancia la campagna #Informaconlaboxe

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Federpugilato ha deciso di sensibilizzare il proprio mondo sul tema della sicurezza con il lancio della campagna social #INFORMACONLABOXE, rivolta ad atleti, tecnici e amatori che si stanno allenando a casa a causa della pandemia. Un modo per incentivarli, attraverso i campioni/ambassador a continuare il training tra le mura domestiche, per tenersi in forma e combattere ansia e solitudine.

Ora più che mai l'allenamento a casa, sostiene la Fpi, potrebbe aiutare molti ragazzi a trovare la forza di rinunciare alle loro abitudini, ricreando la palestra dentro la propria stanza e magari condividendo l'esperienza con i familiari.

(ANSA).