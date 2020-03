Pugilato: morto Elio Ghelfi, allenatore di campioni

(ANSA) - RIMINI, 17 MAR - E' morto domenica a Rimini Elio Ghelfi, pugile e allenatore tra gli altri di Maurizio Stecca, che ottenne il titolo olimpico. Ghelfi, malato da tempo, aveva 82 anni e nella sua lunga carriera (è stato l'allenatore in 2200 incontri) ha seguito i suoi pugili in sei campionati del mondo nelle varie categorie, cinque campionati europei nelle varie categorie, dieci campionati italiani.

Era conosciuto come uno dei migliori maestri di pugilato nel mondo. Oltre Maurizio Stecca, Ghelfi ha allenato il fratello del campione olimpico, Loris Stecca, Francesco Damiani, Patrizio Sumbu Kalambay ed Harry Geiger. Per un totale di cinque titoli europei e dieci italiani oltre al titolo olimpico. (ANSA).