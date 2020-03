Golf: azzurri aderiscono alla campagna 'Distanti ma uniti'

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Da Renato Paratore a Guido Migliozzi, da Andrea Pavan a Diana Luna, da Francesco Laporta a Giulia Molinaro. Gli azzurri del golf continuano ad aderire alla campagna sociale "Distanti ma uniti" lanciata da Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.

"Stemo a casa": Migliozzi lo chiede in dialetto veneto. Mentre per la Molinaro "in questo momento difficile e surreale dobbiamo stare uniti e vincere insieme questa battaglia. Dall'altra parte del mondo (dall'America, ndr) mando il mio sostengo a tutti gli italiani".

"Coraggio Italia", è invece il messaggio lanciato dalla Luna, prima golfista italiana nella storia a qualificarsi (nel 2009) alla Solheim Cup, la Ryder al femminile.

"Forza", l'incitamento di Paratore.

Tra i tanti sportivi anche gli azzurri del green continuano a lanciare via social e sotto l'l'hashtag #iorestoacasa inviti e appelli per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Solidarietà anche da parte di tantissimi circoli di golf italiani, che con post e stories su Instagram hanno mostrato unità con l'hastag #sognandoinsieme e il tag alla Federazione Italiana Golf.

Tra questi anche il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, a Roma, teatro della Ryder Cup 2022 (30 settembre - 2 ottobre), e il Golf Nazionale di Sutri, la Coverciano del green. (ANSA).