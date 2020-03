Sci:Cdm,nervosismo clan Shiffrin,dovevano sostituire Cortina

(ANSA) - KVITFJELL, 08 MAR - C'e'molto nervosismo nel clan della campionessa Usa Mikaela Shiffrin: la cancellazione delle Finali di Coppa del Mondo di sci di Cortina, e quindi di ben quattro delle sette gare che erano previste per concludere la stagione, rende obiettivamente difficile all'americana l'impresa di rimontare i 153 punti di distacco che ha dall'azzurra Federica Brignone.

Quindi Killian Albrecht, l'ex sciatore austriaco ora manager di Mikaela, ha attaccato la Fis accusandola di non aver consultato gli atleti ma soprattutto di non aver aiutato finanziariamente Aare e Kvitfjell , le due localita' di Svezia e Norvegia che avrebbero manifestato interesse a subentrare a Cortina pur dicendosi non sufficientemente coperte economicamente per farlo da sole.

Organizzare una Finale di coppa del mondo costa dagli otto ai dieci milioni di Euro. Fis rappresenta pero' le Federazioni nazionali di 120 Paesi e non i comitati organizzatori delle gare di coppa del mondo. I quali hanno dunque nelle Federazioni nazionali i propri referenti. (ANSA).