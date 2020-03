Coronavirus: Spagna, a porte chiuse Valencia-Milano basket

La partita dell'Eurolega di basket tra Valencia e AX Armani Milano, in programma questo giovedì, 5 marzo, si giocherà a porte chiuse. Lo ha disposto il governo spagnolo, secondo quanto riferisce l'emittente di Stato spagnola Rtve, accogliendo la raccomandazione del Ministro della Salute Salvador Illa. Si giocherà senza pubblico, sempre per via del Coronavirus, UniGirona-Umana Reyer Venezia del 19 marzo, valida per l'Eurocup femminile.

L'AX Armani Milano gioca a porte chiuse anche questa sera, contro il Real Madrid al Forum di Assago.