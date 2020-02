Spadafora, no a pretestuose difficoltà verso atleti italiani

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Ho voluto infine rassicurare tutti sul fatto che parlerò col ministro degli Esteri per evitare, ove necessario attraverso i nostri canali diplomatici, ogni pretestuosa difficoltà dovesse emergere nei confronti dei nostri sportivi all'estero o di delegazioni sportive straniere in Italia". E' uno dei punti toccati dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio Nazionale del Coni.

"Il nostro Paese - aggiunge il ministro - sta affrontando al meglio la situazione sotto ogni punto di vista".

"Ringrazio - prosegue il ministro dello sport - il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e tutti i membri del Consiglio nazionale cui ho avuto oggi il piacere di partecipare. Sono state ore di confronto intenso e di reciproco ascolto, abbiamo affrontato le molte questioni oggetto dei Decreti delegati, che dalla prossima settimana saranno discussi con tutti gli stakeholder, sia del mondo politico che sportivo. Il lungo dibattito ha chiarito che, in una fase di profondo rinnovamento di un sistema complesso come quello sportivo, ci saranno ascolto e apertura da parte mia e degli uffici per dare risposta alle esigenze del mondo sportivo, tenuto conto che la responsabilità ultima delle scelte resta al Governo. Al termine della riunione emerge ancor più forte la convinzione che il mondo sportivo italiano, da quello di eccellenza a quello dei milioni di amatori, è pieno di idee ed entusiasmo", così il Ministro delle politiche giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora, al termine della riunione del Consiglio nazionale del Coni''. (ANSA).