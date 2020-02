Coronavirus: Malagò "Giochi Tokyo? Programma non cambia"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Parlo tutti i giorni con Losanna. La situazione non cambia di una virgola, e il programma è tutto confermato". Così il presidente del Coni, e membro Cio, Giovanni Malagò, sui timori che l'epidemia da coronavirus possa mettere a rischio le Olimpiadi di Tokyo. Malagò ai microfoni di "90° Minuto" su Raidue, ha risposto anche sui possibili riflessi sulle finali di Coppa del Mondo di sci in programma il prossimo mese a Cortina,in Veneto."Facciamo chiarezza: oggi si è conclusa una giornata trionfale con il secondo posto di Dorothea Wierer ai Mondiali di biathlon. Anterselva non è lontana da Cortina, sappiamo anzi che c'è una certa vicinanza, e c'erano 35mila persone a godere di questa formidabile organizzazione. Da qui a metà marzo vediamo che succede".

"Nei giorni scorsi ho incontrato Arianna Fontana (la campionessa dello short track n.d.r.), che era di passaggio a Roma - aggiunge Malagò -. Tra quindici giorni ha i Mondiali in Corea e loro, gli atleti, sono i primi a chiedersi cosa stia succedendo. Speriamo che la situazione si sia ristabilita, ma una cosa sono gli eventi demandati a organismi nazionali, un'altra quelli internazionali. Ad esempio, Inter-Ludogorest ricade sotto l'egida dell'Uefa, e saranno loro a decidere".

(ANSA).