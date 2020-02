Coronavirus: rinviate alcune gare serie B di pallavolo

La Federazione Italiana Pallavolo, visto l'evolversi della situazione contingente al Coronavirus in alcune zone italiane determina la sospensione dei Campionati Nazionali di Serie B Maschile - gironi A, B, Serie B1 Femminile - gironi A e B, Serie B2 Femminile - gironi B, C, della giornata in programma questo fine settimana. La FIPAV - informa una nota - invita inoltre i Comitati Regionali e Territoriali di Lombardia ed Emilia Romagna (in modo particolare dei territori Cremona, Lodi, Piacenza), così come le Leghe di Serie A Maschile e Femminile di voler prendere analoghi provvedimenti, a salvaguardia della salute comune. La Federazione si riserva di prendere ulteriori provvedimenti e di dare ulteriori comunicazioni nel corso delle prossime ore.

42 match su 502, sabato nuova verifica - Sono in tutto 42, al momento, le gare del calcio dilettantistico lombardo rinviate per l'emergenza coronavirus, sulle 502 in programma nel fine settimana. Le societa' hanno pero' tempo fino a domani alle 12 per chiedere eventuali altri rinvii: la situazione, si sottolinea dalla Lega Dilettanti, e' in evoluzione, e altre squadre con tesserati provenienti dalle zone interessate all'isolamento, dirigenti, tecnici o calciatori, potrebbero avere difficoltà a raggiungere il luogo delle partite. Anche per questo, tra gli incontri sospesi nei diversi campionati - dalle juniores femminili all'Ecccellenza - vi sono partite nei comuni del lodigiano, ma anche di Milano e Pavia

Ghirelli: "Serie C monitora situazione - "La situazione è monitorata costantemente, siamo in stretto collegamento con le autorità preposte". Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al telefono con l'ANSA, fa il punto dopo i casi di contagio di coronavirus nel lodigiano e le misure preventive disposte nella zona, con l'invito delle amministrazioni a restare in casa. La Lega Pro segue la situazione in particolare in relazione alle partite di Serie C previste nel fine settimana in quelle aree.