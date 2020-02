Sei Nazioni: pronta la Scozia per sfida all'Italia a Roma

Il capo allenatore della Scozia, Gregor Townsend ,ha annunciato la formazione che affronterà l'Italia sabato prossimo all'Olimpico nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby. Tre i cambi apportati rispetto alla formazione battuta in casa 6-13 dall'Inghilterra, con il secondo centro Harris, il seconda linea Toolis e il tallonatore McInally in campo dall'inizio dopo essere partiti dalla panchina nel match che ha assegnato la Calcutta Cup al XV della Rosa. "L'Italia è sempre un avversario molto tosto, specialmente a Roma dove sappiamo che cercheranno di giocare con moltissima energia - ha dichiarato Towsend -. E' un'Italia diversa da quella sfidata in passato. Nelle prime due giornate, hanno mostrato di avere grandi ambizioni e hanno scelto atleti performanti e che vogliono giocare la palla, adeguati tipo di gioco che vogliono proporre e di giocare ad alta intensità".

Questa la formazione della Scozia: 15 Hogg. 14 Maitland, 13 Harris, 12 Johnson, 11 Kinghorn, 10 Hastings, 9 Price, 8 Bradbury, 7 Watson, 6 Ritchie, 5 Cummings, 4 Toolis, 3 Fagerson, 2 McInally, 1 Sutherland (16 Brown, 17 Dell, 18 Nel, 19. Gilchrist, 20 Fagerson, 21 Horne, 22 Hutchinson, 23 McGuigan).