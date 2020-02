Paralimpici, Bebe Vio sfida Parmitano e guida un simulatore di volo

Simpatico siparietto social tra due grandi italiani.

Dopo aver raccolto la sfida dell'astronauta Luca Parmitano, Bebe Vio ha guidato un simulatore di volo accanto al comandante Andrea Gori di Alitalia. "eh si, ma lo piloto io. Guarda qui - la controproposta sui social di Bebe Vio a Parmitano - Tu invece sei pronto per una sfida in pedana con il fioretto? #alitaliaofficialcarrier". La collaborazione tra Bebe Vio e Alitalia è nata grazie al supporto che quest'ultima darà alla Onlus Art4sport (http://www.art4sport.org/), fondata da Bebe e la sua famiglia, portando a Tokyo gli atleti per i Giochi paralimpici 2020.

Felici di averti ospitato nella nostra Training Academy @VioBebe! @astro_luca per il fioretto non possiamo aiutarti ma se ti serve un passaggio, conta su di noi! https://t.co/riwXErMi6W