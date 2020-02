Rugby: 6 Nazioni, Palazzani "Riscattiamoci contro la Scozia"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Primo giorno di allenamento con la rosa al completo per gli azzurri del rugby che stanno preparando il terzo incontro del Sei Nazioni 2020 - primo casalingo dell'Italia - in programma sabato prossimo, 22 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Scozia (ore 15:15).

"C'è stato un miglioramento rispetto alla partita contro il Galles - è opinione di Guglielmo Palazzani, mediano di mischia delle Zebre - e ora bisogna mantenere ciò che di buono abbiamo mostrato in campo contro la Francia. Il risultato indica che ciò che è stato fatto non è ancora abbastanza. Vogliamo riscattarci sabato in casa contro la Scozia andando a caccia di una vittoria che nel 6 Nazioni manca da un po' di tempo".

"Stiamo cercando di avere un impatto fisico maggiore nella partita andando anche a perfezionare le situazioni di gioco che non hanno funzionato al meglio - ha aggiunto Palazzani - Dobbiamo focalizzarci sulle cose che possiamo controllare e cercare di rispettare il piano di gioco. E' la nostra prima partita a Roma nel 2020. Speriamo di vedere un Olimpico pieno e con il supporto dei nostri tifosi, insieme al lavoro che stiamo svolgendo quotidianamente, provare a strappare un risultato importante" ha concluso. (ANSA).