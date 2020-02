Italia-Scozia, convocati azzurri, non c'è Parisse

Era nell'aria, ma adesso è ufficiale.

Il capitano dell'Italrugby Sergio Parisse salterà il match di sabato prossimo contro la Scozia, per il 3/o turno del Sei Nazioni, e darà l'addio alla nazionale sabato 14 marzo all'Olimpico di Roma in occasione della sfida ai vicecampioni del mondo dell'Inghilterra.

Infatti il nome di Parisse non figura nella lista dei 31 convocati del ct Franco Smith per Italia-Scozia. Ventidue nomi Smith li aveva già resi noti nei giorni scorsi mentre fra i nove chiamati oggi, ovvero Pietro Ceccarelli, Oliviero Fabiani, Federico Ruzza, Callum Braley, Jake Polledri, Alberto Sgarbi, Jimmy Tuivaiti, Marcello Violi e Matteo Minozzi, che raggiungeranno a Roma i compagni entro le 17 di domani, non c'è Parisse. Il quale sta giocando in Francia nel Tolone ma salterà questo impegno del 6 Nazioni per concentrarsi sul match contro gli inglesi, davanti al pubblico amico che vorrà tributargli il giusto omaggio alla sua grande carriera, arrivata finora a 142 presenze in azzurro . Il 36enne uomo simbolo del rugby italiano potrebbe unirsi al gruppo (ma non giocare) in occasione della trasferta di Dublino contro l'Irlanda, poi giocherà la partita del suo addio azzurro contro l'Inghilterra. Non a caso, per questo match c'è grande richiesta di biglietti e proprio la voglia di salutare Parisse è alla base di questa caccia al tagliando.

Questi i convocati azzurri per Italia-Scozia: - piloni: Ceccarelli, Fischetti, Lovotti, Riccioni, Zilocchi; - tallonatori: Bigi, Fabiani, Zani; - seconde linee: Budd, Cannone, Ruzza, Zanni; - Flanker/n.8: Lazzaroni, Licata, Negri, Polledri, Steyn, Tuivaiti; - Mediani di mischia: Braley, Palazzani, Violi; - Mediani di apertura: Allan, Canna, Rizzi; - Centri/ali/estremi: Bellini, Bisegni, Hayward, Minozzi, Morisi, Sarto, Sgarbi.