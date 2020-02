Tokyo 2020, ad Giochi 'preoccupati per coronavirus'

La diffusione dell'epidemia di coronavirus spaventa le Olimpiadi in programma fra meno di sei mesi. Il capo del comitato organizzatore di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ne ha parlato nel corso di una riunione con i dirigenti del Comitato paralimpico internazionale. "Sono seriamente preoccupato -ha detto Muro- per la diffusione della malattia infettiva, che potrebbe raffreddare lo slancio verso i giochi", "spero che il virus sia eliminato al più presto". Ma non ci sono piani per annullare le Olimpiadi, ha fatto sapere il Cio.