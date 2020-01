Sei Nazioni, l'Italia riparte dalla montagna Galles

Impegno decisamente proibitivo, domani pomeriggio, per l'Italia del rugby, impegnata nel debutto al Sei Nazioni in casa dei campioni in carica del Galles. Al Principality Stadium di Cardiff, per gli azzurri del ct Franco Smith sarà davvero complicato spezzare la serie di sconfitte nel torneo, che dura dal 2015. I Dragoni del neozelandese Wayne Pivac sono anche i semifinalisti dell'ultimo Mondiale (persero con il Sudafrica, poi campione, per 19-16).

Ma il nuovo capitano azzurro Luca Bigi cerca di vederla con ottimismo. "A Cardiff ci aspetta una sfida ovviamente difficile - spiega - ma li abbiamo studiati a lungo e nel dettaglio e siamo preparati tatticamente e strategicamente per fronteggiare una formazione che esprime un rugby di grande qualità e quantità. Dalla formazione che hanno scelto di schierare si può capire chiaramente che intendono giocare un rugby fisico, muovendo molto la palla. Hanno inoltre un pack di altissimo livello e per questo sarà fondamentale farsi trovare pronti lì davanti".

Smith azzarderà una formazione innovativa, con l'innesto di due registi: Cannad e Allan, che si ispireranno a quanto fanno Farrell e Ford nell'Inghilterra.