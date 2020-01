Open Australia: Djokovic punta a Slam e primato

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Novak Djokovic punta a riprendersi il trono del tennis mondiale. Domenica a Melbourne il campione serbo va a caccia nella finale con Dominic Thiem dell'ottavo titolo dello slam australiano che gli garantirebbe il ritorno in vetta al ranking Atp scavalcando Rafa Nadal. L'ultimo ostacolo è rappresentato dall'austriaco per la prima volta in finale agli Australian Open e forte di una vittoria in semifinale conquistata contro Alexander Zverev in 4 set.

Per gli analisti di Planetwin365 l'attuale numero 2 del mondo è ampiamente favorito (1,27) su Thiem, la cui vittoria è data a 3,80. I quotisti, oltre a prevedere il successo di Nole, pronosticano anche un primo set sempre a favore del serbo (1,41) mentre la conquista del primo set di Thiem è più distante (2,80). L'ultimo scontro tra i due risale alla fase a gironi degli ATP Finals 2019: uno match terminato con la vittoria dell'austriaco al tie break nel terzo set. Questa volta, però, i bookmakers prevedono un esito diverso: sarà Djokovic ad aggiudicarsi l'incontro 3-0 (2,54) o 3-1 (3,87), mentre la vittoria di Thiem per 3-0 viene quotata 14,28. (ANSA).