Tuffi: il Red Bull Cliff Diving il 19 luglio a Polignano

(ANSA) - BARI, 16 GEN - La 'Red Bull Cliff Diving World Series', gara internazionale di tuffi da grandi altezze, ha presentato la sua 12/a edizione confermando anche questa volta la tappa italiana, in Puglia il 19 luglio (cinque giorni prima dell'Olimpiade di Tokyo, del cui programma questa disciplina non fa parte), con un evento sportivo che è diventato un must dell'estate per decine di migliaia di spettatori sulle spettacolari scogliere della Lama Monachile di Polignano a Mare (Bari). Centinaia le barche piene di appassionati che si schierano davanti allo spazio di mare della gara, con il trampolino fissato sul balcone di una casa privata che affaccia sull'alta scogliera.

La competizione, che avrà tre nuove tappe internazionali (Bali in Indonesia, Oslo in Norvegia e Sydney in Australia) richiama atleti titolari come l'azzurro Alessandro De Rose.

