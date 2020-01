Scherma: cdm fioretto; due secondi posti per gli azzurri

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - ue secondi posti per i fiorettisti azzurri impegnati oggi nella coppa del mondo. A Katowice (Polonia), Camilla Mancini si ferma solo in finale al cospetto dell'olimpionica russa Inna Deriglazova, che si impone 15-11. Al Challenge International de Paris 2020, grande classica del circuito, Daniele Garozzo è fermato ad un passo dalla vittoria dal 20enne statunitense Nick Itkin, che si impone 15-9. In Polonia, la 25enne laziale è giunta in finale grazie ad un ottimo percorso di gara che l'aveva vista superare in semifinale la francese Ysaora Thibus (15-8), un successo che aveva dato seguito alla vittoria ai quarti contro la sudcoreana Chae Song Oh (15-6). A Parigi, il campione olimpico di Rio2016 è giunto in finale dopo aver superato per 15-11 il russo Alexey Cheremisinov in semifinale e per 15-6 il francese Maxime Pauty nei quarti.

